Anni di cure sbagliate: ora paziente vuole un risarcimento dai medici e dall’ospedale di CASERTA

CASERTA – Un paziente dell’ospedale di Caserta ha citato in giudizio dei medici operanti all’interno dell’Azienda sanitaria Sant’Anna e san Sebastiano per una richiesta di risarcimento danni, presentata dinanzi al tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere.

La procedura scelta dall’uomo, la richiesta di indennizzo, sarebbe legata a un comportamento tenuto dai sanitari della struttura nel quinquennio che dal 2018 arriva fino al 2022.

“Negligenza, imprudenza e imperizia“. Così viene descritta la gestione sbagliata delle cure subita dal paziente. Ma non solo i camici bianchi rischiano. Nelle scorse settimane, infatti, è stata autorizzata la chiamata in causa nel processo anche della struttura ospedaliera, ovvero il Sant’Anna e San Sebastiano, che quindi entra nel procedimento legato al risarcimento danni che si sta tenendo al tribuna civile sammaritano.

Come sempre avviene in casi simili, all’ospedale di Caserta hanno deciso di resistere nel giudizio, quindi di presentarsi in aula contro la versione del paziente, nominando gli avvocati interni Antimo D’Alessandro e Domenico Sorrentino quali legali che dovranno seguire la pratica.