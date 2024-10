Anziani e disabili, servizio al palo. Venerdì l’incontro in Prefettura

Al centro della discussione e degli interessi c’è anche il pagamento delle spettanze degli operatori dell’ambito

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Fissato un incontro in prefettura per definire la vertenza tra gli operatori che operano all’interno dell’ambito per l’assistenza disabili ed anziani e i quattro comuni di Caserta, San Nicola la Strada, Casagiove e Castel Morrone. L’appuntamento è fissato per venerdì a mezzogiorno.

Un ruolo principale in tutta la vicenda lo ha proprio il comune di Casagiove, dove sono arrivate diverse segnalazioni da parte di utenti che chiedono il ripristino del servizio. A farsi portavoce del malcontento generale sono Cristian Gallo e Pina Mingione. I due consiglieri comunali hanno presentato un’apposita interrogazione con la quale chiedono al sindaco Peppe Vozza e all’assessore delegato alle politiche sociali, Anna Altavilla, quali sono gli intendimenti del Comune per sbloccare una situazione che sta creando non pochi disagio alle persone più bisognose.

Al centro della discussione e degli interessi c’è anche il pagamento delle spettanze degli operatori dell’ambito.