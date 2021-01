Appartamento in fiamme: è la seconda volta in 15 giorni

CASAL DI PRINCIPE – Fiamme nella notte in un appartamento in Corso Umberto I a Casal di Principe. Erano da poco passate le 23, di ieri sera, quando nell’appartamento, abitato da alcuni immigrati e per motivi ancora in corso d’accertamento, sono divampate le fiamme che hanno spinto alcuni vicini a chiamare immediatamente i soccorsi. Quello di ieri sera è il secondo incendio sempre nella stessa abitazione. Il primo si era verificato il 14 gennaio. Vigili del Fuoco e forze dell’ordine al lavoro per ricostruire quanto accaduto.