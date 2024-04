Appelli disperati per ritrovare il 31enne scomparso. Avvistato l’ultima volta in provincia di Caserta

Il giovane non dà notizie di sé da domenica sera. A lanciare l’allarme il datore di lavoro del giovane che lunedì non lo ha visto recarsi a lavoro

CASERTA (Lidia e Christian de Angelis) – Appelli disperati per ritrovare Angelo Grasso, il 31enne scomparso da casa domenica 14 aprile, in zona Montesarchio. Il giovane non da notizie di sé da domenica sera. A lanciare l’allarme il datore di lavoro del giovane che lunedì non lo ha visto recarsi a lavoro.

L’ultimo avvistamento risale al pomeriggio di domenica quando Angelo, che indossava una felpa grigia, a bordo della sua Fiat Panda di colore blu era in viaggio lungo l’Appia direzione Caserta. I familiari e gli amici hanno fatto appelli disperati e chiesto aiuto sui social e sporto denuncia di scomparsa.

Chiunque abbia notizie deve informare le autorità.