Appia Antica nella lista del Patrimonio Unesco, Petrenga (Fdi): occasione per un serio piano di valorizzazione

CASERTA “L’annuncio del ministro della Cultura Franceschini dell’avvio dell’iter della candidatura di Via Appia Antica, nel percorso integrale da Roma a Brindisi e comprensivo della variante traianea, per l’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco, è senza dubbio una notizia che accogliamo positivamente. Tutto ciò che va nel senso della valorizzazione, tutela e promozione del patrimonio archeologico, architettonico e artistico non può che vederci d’accordo. Basterebbe ricordare che fin dal 2004 nella parte riguardante il territorio casertano sono personalmente impegnata in una battaglia per la riqualificazione e la tutela di questo storico asse viario, su cui sorgono altrettanti importanti siti archeologici e architettonici. Quello di cui mi auguro, però, è che non si tratti dell’ennesimo annuncio a cui non seguano interventi e decisioni per evitare che Via Appia Antica sia aggredita dal degrado e dall’abbandono. L’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco deve piuttosto essere l’occasione per avviare un serio piano di valorizzazione, che può avere importanti risvolti sul fronte turistico e quindi economico. A questo deve lavorare il ministro Franceschini, passando dagli annunci ai fatti. Su questo il ministro sappia fin da ora che non faremo sconti, perchè il tempo delle promesse e degli annunci è finito”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Giovanna Petrenga. (ANSA). COM-TOR 12-MAG-22 11:42