Approvato il Bilancio in giunta, ma l’opposizione lancia l’allarme: “occhio al secondo dissesto”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – La giunta comunale del sindaco Vito Marotta ha approvato il bilancio consolidato. Alla riunione sono rimasti assenti l’assessore Raffaele Dell Peruta, delegato alle Finanze, e l’assessore al Verde Pubblico Gaetano Mastroianni.

Il documento finanziario, seppure a fatica, è riuscito ad ottenere il parere favorevole del revisore dei conti. Intanto però le questioni finanziarie restano tra quelle prioritarie nel Comune di Piazza Municipio.

Soprattutto per i ritardi accumulati nel settore contenzioso e per le istanze in merito alle questioni idriche, sono tanti gli esborsi che anche durante l’ultimo anno ha dovuto effettuare l’amministrazione comunale e di fronte ai quali c’è chi, come Francesco Basile dalla minoranza, lancia l’allarme di un possibile secondo dissesto.