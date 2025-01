Appuntamento col destino nella curva maledetta sulla SP329, ancora un incidente: automobilisti miracolati

Oggi a scontrarsi una Ford Kuga e Peugeot 3008. Ieri alle 19.30 ancora un faccia a faccia, tra Fiat 500

TEANO (S.L. & teanoce.it [email protected]) – Scontro in curva tra due automobili sulla Strada provinciale 329 ex 608 nei pressi dell’incrocio con via Giusti: tanta paura ma per fortuna solo lievi conseguenze per le persone alla guida. Il fatto è accaduto verso le 14.30 di oggi 2 dicembre 2024. Ma il sinistro non detiene certo il primato degli incidenti automobilistici a Teano. Infatti, come per un appuntamento fisso, sempre nella stessa curva, proprio ieri sera alle 19.30 a scontrarsi sono state due Fiat 500.

Brutta la scena del sinistro di oggi, tanto da lasciare presagire ferimenti gravissimi se non conseguenze ancora peggiori per le persone al volante dei due veicoli, una Ford Kuga di colore arancione e una Peugeot 3008 di colore grigio. Ma il personale dell’ambulanza chiamato sul posto ha potuto dare a tutti notizie confortanti sullo stato di salute delle persone coinvolte. Sul posto anche una pattuglia della Polizia municipale di Teano.

È possibile solo formulare un’ipotesi di dinamica, dettata dall’esperienza e alla luce dei precedenti simili sinistri accaduti sempre allo stesso posto maledetto. Dunque: chi viene da Maiorisi per salire a Teano stringe la curva e invade il centro strada e quando questo accade mentre da Teano giunge nella stessa curva una seconda automobile succede il patatrac. È regolare. È tutto normale: lì ci vuole un sistema gommato e catarifrangente oppure delle strisce di rumore e di separazione delle corsie.