CASERTA – E’ successo ancora. Per l’ennesima volta, in via Marconi a Caserta, le sbarre del passaggio a livello sono rimaste aperte mentre transitava un treno merci, come si può vedere dalla foto pubblicata da Angelina Izzo.

Gli episodi di questo tipo, ormai, sono talmente numerosi, che non riusciamo a capire se sia un miracolo o mera fortuna che ancora non sia accaduta una tragedia. E badate bene, sarebbe una tragedia annunciata da tempo. Tantissimo tempo.