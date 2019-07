ARIENZO. Rischia la vita a causa di uno shock anafilattico e collassa, momenti di terrore per un 54enne

ARIENZO – Stava assumendo un normale antibiotico per curare alcuni piccoli problemi di salute ed ha avuto una fortissima crisi allergica che gli ha provocato uno shock anafilattico. È quanto successo ieri sera a C. B., 54enne di Via Cappella. Attimi di paura per la famiglia, che ha immediatamente allertato i soccorsi. L’uomo è stato trasportato così d’urgenza allo PSAUT di San Felice a Cancello mentre era in collasso.

I sanitari hanno adottato tutte le cure del caso, salvando così la vita al 54enne, che è stato poi accompagnato all’ospedale di Maddaloni, dove si tuttora si trova in degenza.