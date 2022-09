SAN NICOLA LA STRADA – Marted√¨ alle 10 saranno celebrati i funerali di Giovanni Ferrante, brigadiere capo dei carabinieri. L’uomo, di San Nicola La Strada, viveva al Nord, in provincia di Cremona, dove √® deceduto, in una casa di riposo. Per oltre 15 anni ha prestato servizio nella stazione dell’Arma di Vitulazio.