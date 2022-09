MADDALONI – La polizia di Maddaloni, nella tarda serata di ieri ha deferito all’autorità giudiziaria un pregiudicato del posto. L’uomo è ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e porto abusivo di armi. Una donna della Valle Caudina ha lanciato l’allarme per via di una lite furiosa con il compagno. I poliziotti una volta sul posto hanno bloccato il soggetto: aveva addosso un coltello a serramanico.