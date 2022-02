Armi trovate nelle mani di minorenni durante la movida: beccati dalla polizia

CASERTA – Il Questore della provincia di Caserta ha disposto l’organizzazione, nella serata di sabato 19 febbraio di rafforzati servizi controllo del territorio nel centro cittadino di Caserta e della provincia nello specifico nei comuni di Aversa, Santa Maria Capua Vetere e Sessa Aurunca, finalizzati a contrastare la commissione di reati e condotte illecite in relazione al fenomeno della “movida” del fine settimana.

Il dispositivo di controllo, coordinato da un Funzionario della Polizia di Stato, ha visto impegnato il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, operante nei rispettivi settori di competenza.

Nel corso di tale specifica attività, finalizzata a garantire e tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, sono stati espletati numerosi controlli; nello specifico, sono state identificate centinaia di persone, controllati oltre cento veicoli e contestate numerose violazioni al codice della strada con il sequestro di 3 automezzi .

Inoltre, sono stati controllati decine di esercizi pubblici, di cui 5 sanzionati per rilevate irregolarità alla normativa vigente in materia di licenza, somministrazione di bevande alcoliche ed altro.

Nel corso della citata attività di prevenzione e contrasto di reati, sono stati deferiti 2 minorenni per porto abusivo di armi (1 coltello ed una mazza ferrata) e segnalate 2 persone alla competente Autorità per possesso di sostanza stupefacente per uso personale, del tipo hashish e marijuana.