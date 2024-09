ARRESTATO 18ENNE. Carabiniere in ferie lo becca a rubare bici elettrica

PORTICO DI CASERTA – Aveva preso di mira quella bici elettrica di colore nera e arancione chiusa nel garage di un’abitazione in Portico di Caserta ed era quasi riuscito nel suo intento se non fosse stato per il tempestivo intervento di un carabiniere, in servizio alla Stazione di Ustica, al momento in licenza presso la sua abitazione, ubicata poco distante da quel luogo, che accortosi di quanto stava accadendo ha informato i colleghi della sezione radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere.

Al loro arrivo l’equipaggio del radiomobile ha subito dato supporto al collega che, nel frattempo, aveva appena bloccato il 18enne tunisino mentre si apprestava a uscire dal cancello dell’abitazione con la bici elettrica appena rubata.

L’arrestato, un senza fissa dimora e con precedenti di polizia, che nell’immediatezza dei fatti ha anche fornito ai carabinieri false generalità, è stato quindi condotto presso gli uffici della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere dove è stata accertata la sua vera identità.

Trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia, nella mattinata odierna verrà giudicato con rito direttissimo.La bici elettrica è stata restituita al legittimo proprietario