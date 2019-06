Punta la pistola contro tre persone, ma l’arma si inceppa. Arrestato 37enne

SAN CIPRIANO D’AVERSA – I carabinieri hanno arrestato per minaccia aggravata e detenzione abusiva di arma Vasile Zabava, 37 anni, rumeno, pregiudicato e domiciliato a San Cipriano d’Aversa. Giovedì notte, mentre si trovava a bordo di una fiat Punto di colore blu, lungo la circumvallazione di Casal di Principe, ha affiancato l’auto di tre suoi connazionali, gli ha puntato la pistola, premendo il grilletto. Fortunatamente l’arma si è inceppata e Vasile non è riuscito a sparare.

I tre rumeni hanno denunciato il fatto alla stazione dei carabinieri di Casal di Principe. I militari hanno eseguito anche una perquisizione in via Nino Bixio a San Cipriano d’Aversa, dov’è domiciliato il 37enne. In un buco nel bagno hanno trovato nascosta l’arma usata, una pistola calibro 22 Mondiale con matricola abrasa.

Il 37enne è stato condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.