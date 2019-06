Massacra di botte l’anziano padre per soldi: arrestato 46enne

SAN FELICE A CANCELLO – In San Felice a Cancello, i carabinieri della Stazione di Maddaloni e dell’aliquota radiomobile del locale Comando Compagnia hanno tratto in arresto un 46enne del posto, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.

L’uomo, nella tarda serata di ieri, è stato sorpreso e bloccato dai militari dell’Arma mentre inveiva e colpiva con calci e pugni l’anziano padre allo scopo di farsi dare del denaro. L’arrestato, è stato associato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.