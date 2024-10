ARRESTATO avvocato pregiudicato nel casertano

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Le attività di ricerca degli uomini della questura di Caserta hanno consentito ai poliziotti di individuare due soggetti, di 40 e 56 anni, entrambi di origine rumena, condannati per due distinte vicende.

Il primo, un 40enne, era destinatario di ordine di cattura perché condannato, nel Paese di origine, a 5 anni per prostituzione minorile, ed è stato rintracciato a Mondragone.

Il 56enne, che in Romania svolgeva professione di avvocato, è stato arrestato a San Nicola la Strada, perché condannato a oltre 4 anni di reclusione, per estorsione in ambito economico-finanziario. Entrambi sono stati associati alla Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.