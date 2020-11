Arriva in ospedale per il parto cesareo ma è positiva al CORONAVIRUS. Disposto il trasferimento

PIEDIMONTE MATESE – Nell’ospedale di Piedimonte Matese, nel reparto di ginecologia è arrivata una donna incinta che doveva essere sottoposta al parto cesareo. Ma poco prima dell’intervento chirurgico, è stato reso noto l’esito del tampone al quale era stata sottoposta: è positivo al coronavirus. Il suo collocamento in reparto farà finire in isolamento, fino all’esito del tampone, diverse persone, compresi alcuni medici ed infermieri. La donna è stata trasferita poi in un ospedale Covid per l’esecuzione del cesareo e si trova in isolamento.