Arrivano due nuovi dipendenti in municipio

A breve, l’assunzione di un’assistente sociale e un vigile urbano. Ok anche le promozione per due impiegati già in servizio

CASAGIOVE (Debora Carrano) – A settembre, nel municipio guidato dal sindaco Peppe Vozza, arrivano le nuove leve. Gli uffici comunali, che da tempo soffrono per la carenza di organico, vedranno arrivare diversi impiegati.

A ciò sta lavorando il capo del personale, Michele Paone, che per l’area Finanziaria ha già perfezionato l’assunzione di due istruttori amministrativi. A breve anche l’assunzione di un’assistente sociale, mentre si attende ancora per la procedura di assunzione di un geometra all’Utc, (la mobilità si è chiusa con un nulla di fatto).

Chiusi in questi giorni anche i procedimenti di progressione verticale che hanno portato al passaggio di profilo da esecutore ad istruttore per una dipendente dell’ufficio tecnico un impiegato del settore finanziario. Grande attenzione anche per i vigili urbani: in programma l’assunzione di un nuovo agente, oltre a diverse novità che serviranno a potenziare il Corpo.