“Arrivederci Luigi”, maresciallo della Finanza in pensione muore a 73 anni

CASALUCE (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nel mondo della Guardia di Finanza, addio al M.llo in pensione Luigi Di Santo 73 anni. Una dolorosa perdita per la comunità e per la finanza, un grande uomo e un eroico rappresentante dello Stato che lascia questa terra. Il maresciallo Di Santo lascia la moglie Nicolina i figli e i tanti ex colleghi nel dolore. I funerali si svolgeranno domani alle 10 presso la Chiesa Cristiana Evangelica Nuova Pentecoste di Aversa. Tanti i messaggi di addio e cordoglio, questo quello di Teresa D’Angelo “Parlare del maresciallo Luigi x me oggi è un dolore che mi prende il cuore e l’anima. L’ho conosciuto ai tempi in cui frequentavo l’università e poi ho avuto i suoi figli a casa che venivano a fare il doposcuola. Ci siamo frequentati ed è stata una grande amicizia che nemmeno è finita nonostante la mia lontananza. Oggi sono qui a ricordare lui una grande xsona disponibile con tutti mai fuori le righe, una xsona di cui ci si poteva fidare x qualsiasi cosa. RIP maresciallo x me e solo un arrivederci a vostra moglie, ai vostri figli e a tutta la famiglia le mie personali condoglianze. Arrivederci Luigi mi mancherà tanto la vostra amicizia e lealtà che la terra vi sia lieve!”