ASCOLTA L’AUDIO. L’intervista a La Zanzara di Giuseppe Cirillo: Preservativi gratis regalati in Umbria”. E sul video della suora…

CASERTA – Ieri c’eravamo fermati alle classiche agenzie stampa, i vari comunicati sulla vicenda di Giuseppe Cirillo, detto anche Dottor Seduction, ma conosciuto anche come quello dei Preservativi Gratis. Ne ha consegnati oltre 4500, gratuitamente, in tutta l’Umbria dove è candidato, cerchiamo di capire perché questo medico casertano sia in corsa alla carica di Presidente regionale in Umbria, ma non ce l’abbiamo ancora fatta. Nella puntata di ieri, 24 ottobre, il duo David Parenzo-Giuseppe Cruciani ha contattato proprio Cirillo e, come modus operandi della trasmissione prevede, è partita una discussione esagerata, caustica in cui il dottore casertano ha ammesso che, nel lontano (ma non troppo) 2011, ha fatto sesso con una suora e che il video si può trovare su Youporn con il nome “Suora scatenata”. Il Cruciani è rimasto estasiato, mentre meno Parenzo, voce della ragione, spalla del vulcanico ideatore del programma di Radio 24. Rispondnendo al perché della pubblicazione della prestazione, Cirillo ha detto che “la suora ha deciso lei di metterlo, il video è lì da nove anni. Nel video c’è sesso orale e penetrazione, poi un balletto. Mi sono messo nudo, con l’uccello di fuori“.

Cirillo ha parlato anche del suo libro con la prefazione di Tinto Brass: “Come fare l’amore senza farlo”. E’ un saggio in cui spiega che i preti e le suore possono fare sesso senza penetrazione.

https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/lazanzara/puntata/puntata-ottobre-2019-205409-ACoGSTu