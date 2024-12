ASI CASERTA. La presidente fa “ammuina” per distrarre. Supergara d’appalto da 5 MILIONI assegnata con ribasso ridicolo del 13%. La nomina dell’avvocato e tutte le ombre

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Stavolta non ci facciamo fare fessi e non rispondiamo all’ennesimo post. Perché CasertaCe si pone il problema di informare ai cittadini e abbiamo sempre offerto (invano) a Raffaella Pignetti a rispondere nel merito dei nostri articoli e non l’ha mai fatto. Un caso che non ci convince: aggiudicazione in un primo tempo messa in discussione per ribasso anomalo (più che anomalo). Poi, la nomina di un avvocato di Roma e la sera stessa…

CASERTA (g.g.) – La presidente dell’Asi vuole fare solo ammuina. Chi sei tu, chi sono io, io ho vinto quella causa, eccetera. Se il sottoscritto si dovesse mettere a pubblicare tutti i procedimenti archiviati su querele della Pignetti, occorrerebbero almeno due pagine di giornale.

Ma per noi è una pratica che lasciamo volentieri alla presidente a cui, ribadiamo, che l’unico titolo esecutivo di sentenza di primo grado, confermata in automatico in Appello, è dovuto solo al fatto che il mio grave problema oculare non mi ha concesso di avere conoscenza della citazione dell’ASI, come prova il fatto che la causa dinanzi al tribunale di Aversa non ha visto la presenza di un mio avvocato, restando in contumacia, perché se avessi letto la citazione avrei potuto rispondere punto su punto le istanze presentate dalla presidente Pignetti.

Ribadito questo punto, andiamo avanti, ignorando le boutade social della presidente perché, buttandola in ammuina, ci si distrae dalla sua funzione di pubblico ufficiale e dalla nostra, giornalisti che controllano come viene speso il pubblico danaro.

Qui sotto inizierà un articolo del tutto impersonale che racconta di un appalto di cui abbiamo già fatto cenno qualche tempo fa che a noi non convince. Non convince significa quello che significa. Non diciamo che è illegale, ma la procedura, con contestuale nomina di avvocato dallo studio romano per 18 mila euro, nonostante l’esistenza di uno studio legale all’ASI, presenta alcune anomalie, passaggi opachi.

Noi questi argomenti trattiamo e di questo scriveremo, mentre la presidente Pignetti la butterà in ammuina sui social. E sapete perché lo fa? Perché non ha mai potuto rispondere nel merito di quanto scriviamo su CasertaCe. Ora, l’articolo.

5 MILIONI E TANTE FACCE NOTE

Il primo giorno del mese delle ferie, ovvero agosto, il Consorzio ASI Caserta pubblica sulla sua piattaforma telematica NET4MARKET una procedura di gara da 5 milioni e 284 mila euro di lavori per la realizzazione della rete idrica e di tratti di condotta fognante al comparto di Aversa Nord.

Trattando di una somma molto alta, è necessaria la cosiddetta procedura aperta. Ovvero, tutte le ditte interessate, dopo l’iscrizione alla piattaforma, possono partecipare, inviando all’ASI la loro offerta.

E saranno all’incirca 30 le imprese in lizza, tra cui molte vecchie conoscenze di CasertaCe.

Citiamo tra i partecipanti la ditta omonima dell’imprenditore settantenne residente ad Ailano e nato in questo centro, Giovanni Malinconico; c’è la Ubi Maior dell’imprenditore aversano Ubaldo Caprio; ci sono i consorzi Energos e Fenix, i quali in provincia di Caserta hanno lavorato a strettissimo contatto con Raffaele Pezzella, ritenuto un corruttore e uomo vicino al clan dei Casalesi dalla DDA di Napoli.

E ancora, la società La Cattolica di Casal di Principe, che a Caserta città ha lavorato nel cantiere della piazza Padre Pio e dell’area giochi; poi ci sono gli imprenditori aversani Della Gatta; la società Impregina della famiglia Natale, “fregata” da quello strano gioco delle stazioni appaltanti a Trentola, e, tramite il consorzio Cantiere Italia, l’impresa Artemide di Alfonso Diana, lui di Casal di Principe ma, come tanti conterranei, ha spostato la sede della sua srl a Capua e diversi cantieri attivi, anche all’amministrazione provinciale di Caserta.

VINCE CANTIERE ITALIA, MA IN REALTA’ È ALFONSO DIANA

Da questa platea, dopo nove verbali di gara, gestiti dalla commissione composta dal presidente, l’ingegnere Donato Fiorillo, e i commissari Fabio Colangelo, geometra, Antonio Rapuano, la ditta che ha portato la migliore offerta, secondo loro, è stata proprio il Consorzio che ha selezionato quale ditta esecutrice la Artemide di Alfonso Diana, vincitore grazie ad un punteggio di 96,39.

Da ora in poi, per semplificare la comprensione e anche perché riteniamo che in questo modo si rispetti la realtà dei fatti, non ci riferiremo più al Consorzio quale ditta aggiudicataria, bensì ad Artemide, dato che è la società esecutrice ad occuparsi dei lavori sul cantiere, mentre il consorzio riceverà una minima somma (2-3%) dei cinque milioni, una specie di fee, di commissione, spesso legata anche al supporto in avvalimento dato alle imprese esecutrici.

Il ribasso presentato da Artemide è pari al 13,35%, ma in questa procedura vale molto anche il punteggio tecnico, la scheda dei lavori presentata alla commissione. E qui Diana ha stravinto, ricevendo 80 punti su 100, superando, ad esempio, il 75,34 ottenuto dalla Giovanni Malinconico, secondo in graduatoria, che aveva espresso uno sconto del 27%.

L’OFFERA ANOMALA E (L’ENNESIMO) AVVOCATO ESTERNO, STAVOLTA DA 18 MILA EURO

Ma c’è qualcosa che non va. Il rup della procedura, il geometra Oreste Mastrangelo, dell’Ufficio tecnico dell’Asi, ritiene anomala rispetto ai costi e al prezzo l’offerta di Artemide, in base a quanto previsto “dall’articolo 21 del disciplinare di gara“, scrivono dal Consorzio.

E qui arriva il necessario supporto di un avvocato, secondo l’ASI, la cui gestione della presidente Pignetti è stata bacchettata dai revisori dei conti proprio per l’uso continuo di affidamenti esterni a legali, circa 400 mila euro nel solo 2022.

Attenzione alle date. Il 22 novembre c’è l’aggiudicazione provvisoria all’Artemide con, però, l’emersione di questa anomalia nel prezzo. Il 25 novembre il responsabile del procedimento Mastrangelo invia al Consorzio, quindi, ad Artemide, una pec in modo da fare spiegare alla ditta i motivi relativi alle voci di prezzo.

Il 28 novembre il rup Mastrangelo ammette di non poter farcela da solo, una presa di coscienza chissà se legatae proprio ad un cursus di studi che si è fermato prima dei corsi universitari.

Non si tratta, infatti, di un ingegnere, come ad esempio il collega Carlo Tramontana, che non si è occupato di questa gara, nonostante una somma molto alta in ballo, e, quindi, probabilmente potrebbe essere carente in alcune materie relative al diritto e al codice degli Appalti.

Non la prenda sul personale il buon Mastrangelo, ma altrimenti avremmo difficoltà a spiegarci perché lo stesso rup affida un incarico diretto da 18 mila euro ad un avvocato di origine viterbese, Federico Dinelli, con studio a Roma, visto che, secondo il dipendente ASI, è “richiesta la competenza di un professionista di alto profilo per garantire l’efficacia e la correttezza delle procedure“.

Una scelta che si giustifica anche con il fatto che l’ASI potrebbe perdere un non meglio specificato finanziamento se la gara non venisse portata a termine entro il 31 dicembre prossimo e non ci sarebbero avvocati nel Consorzio che siano esperti, utili a Mastrangelo.

Ripetiamo, non siamo noi a ritenere il geometra non capace di portare a termine la procedura, ma è lo stesso Mastrangelo a nominare l’avvocato Dinelli quale suo assistente per “tutte le fasi della gara fino alla sottoscrizione del contratto con l’impresa aggiudicataria“.

LA FRETTA DELL’ASI E DINELLI-MAGIA: CON LA SOLA IMPOSIZIONE DEL PENSIERO…

Questo succede il 28 novembre. Ora, uno può immaginare finché Dinelli non inizi a leggere tutte le carte della gara, questa si fermi, si congeli per qualche giorno.

Ma all’ASI non vogliono perdere tempo. E infatti, il 28 novembre, alle 21:50, il rup Mastrangelo e la commissione di gara prendono i mani le giustificazioni di Artemide, ricevute lo stesso 28 novembre, e decidono che sono congrue. Criticabile, a nostro avviso, che questa importantissima scelta relativa al destino di una gara da 5 milioni sia liquidata brevemente. Infatti, come potrete leggere nei documenti in calce all’articolo, Mastrangelo e la commissione scrivono solo che si è “proceduto all’esame della documentazione pervenuta, ritenendo la stessa congrua rispetto all’offerta presentata in sede di gara“.

E allora concedeteci una battuta: l’avvocato Dinelli ha risolto il problema con la sola imposizione delle mani. Una procedura che il 28 novembre mattina viene definita complessa, vede la sua soluzione prima della 22 dello stesso giorno.

Giusto chiedersi, quindi, se l’avvocato di Tarquinia abbia letto qualche documento della gara prima che questa, il 29 novembre, venga aggiudicata con una certa fretta in maniera definitiva al Consorzio Cantiere Italia e, quindi, alla Artemide srl di Alfonso Diana.

Ed ecco le stranezze, le anomalie che ai nostri occhi emergono. Partiamo dal fatto che il rup della più importante procedura di gara dell’anno gestita dall’ASI Caserta sia un geometra e non un ingegnere. Ripetiamo, di nuovo, massimo rispetto per la professionalità di Mastrangelo, ma ci pare inortodosso che una gara da 5 milioni di euro non veda quale responsabile del procedimento il dirigente dell’Area Tecnica.

Poi, se lo stesso rup il 28 novembre mette nero su bianco che è necessaria un’assistenza di un avvocato per “tutte le fasi della gara“, citando in premessa il problema dell’offerta anomala, il 28 novembre sera, dopo che poche ore prima ha fatto sì che l’ASI Caserta spendesse 18 mila euro per l’assistenza legale nella procedura, chiude rapidamente la partita, accettando le giustificazioni della ditta di Alfonso Diana e aggiudicando i lavori?

Quando, nell’incipit di questo articolo, abbiamo scritto che volevamo lavorare sulle carte e non fare ammuina e giocare a chi ce l’ha più grosso, il conto dei followers, dicevamo esattamente questo.

CLICCA E LEGGI I DOCUMENTI DI GARA