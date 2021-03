ASL & VIZI NO LIMITS. Traffico illegale di VIAGRA tra gli impiegati. Non si facevano mancare nulla

Un altro spaccato inquietante della recente ordinanza. Arrivavano attraverso un procacciatore locale, in contatto anche con le palestre dove queste medicine giravano per compensare gli effetti degli anabolizzanti

CASERTA – Di tutto e di più. Ora anche il traffico illegale di Viagra proveniente dall’Ucraina. Ripetiamo, unAsl a questo livello di degenerazione andrebbe commissariata, ma purtroppo l’assuefazione al malaffare pervade e paralizza anche l’azione delle istituzioni che, a queste cose, dovrebbero pensare.

Francesco Della Ventura, il braccio destro di Luigi Cariuzzone, cioè del del capo dipartimento della Salute mentale di tutta l’Asl di Caserta, faceva incetta di farmaci per curare le disfunzioni erettili da Alfonso Salerno, un procacciatore legato al mondo delle palestre, dove l’uso di anabolizzanti rende la carenza erettile una realtà ampiamente diffusa.

Della Ventura non teneva i farmaci solo per sé ma li distribuiva a sua volta probabilmente anche a suoi colleghi, consapevoli che si trattava di farmaci illegali. E questo la dice lunga sul grado di dignità professionale di tanti dipendenti della Asl. Perché una cosa è certa: qui sono indagati decine decine di dipendenti anche per cose incredibili come questa del Viagra.

QUI SOTTO ALCUNI STRALCI DELL’ORDINANZA

