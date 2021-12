VAIRANO PATENORA – Ladri in azione a Vairano Patenora, dove è stato preso di mira un bar in viale Volturno. I banditi hanno portato via le slot machines dopo aver forzato la porta di ingresso, caricandole a bordo di un furgone. La scena è stata ripresa dalle telecamere della videosorveglianza del locale. Indagano i carabinieri.