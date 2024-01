Assalto alla villa del consigliere comunale: banditi messi in fuga dai proprietari

I malviventi sono entrati in casa nonostante la presenza della famiglia

CALVI RISORTA. Abitazioni nel mirino dei banditi che non si fanno alcuno scrupolo ad introdursi nelle case, anche quando i proprietari sono presenti. Due sere fa, due banditi con volto coperto e armati di piede di porco, si sono introdotti nella villa della frazione di Petruolo, dove abita il consigliere comunale Stanislao Bovenzi e la sa famiglia. Hanno forzato la porta ma, poco dopo, sono stati sorpresi dai proprietari e scappati via. Nel frattempo erano però riusciti a rubare 500 euro in contanti.

Ovviamente Bovenzi ha sporto denuncia ed ora sono le forze dell’ordine ad essersi attivate per scoprire chi si nasconda dietro i passamontagna.