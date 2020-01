AVERSA – E’ stata messa a segno una rapina sabato ai danni dell’EuroBingo di via Gramsci ad Aversa. Poco dopo le 8, secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, due uomini con il volto parzialmente coperto, sono entrati nel locale ed hanno minacciato con un’arma due dipendenti, i quali non hanno potuto fare altro che consegnare l’incasso. Il bottino si aggira sui 25mila euro. I ladri sono fuggiti in direzione Asse Mediano.