Assalto milionario all’Unicredit di AVERSA. Arriva la prima condanna

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Condannato uno dei soggetti coinvolti nell’assalto a danno della Unicredit di Aversa. Uno degli 8 componenti della banda che rapinò l’istituto di Credito, Francesco Tondi, è stato condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione per il reato di associazione per delinquere. Il pubblico ministero Dott. Fabio Sozio aveva chiesto una condanna pari a 6 anni ed 6 mesi di reclusione. Questo è quanto stabilito dai magistrati del Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione collegio C, Presidente Dott. Alfredo Maffei, Giudici a latere Dott Ssa Marina Napolitano e Dott. Luca Rossetti. Tondi arrestato a febbraio 2020 per la rapina stile film, avvenuta all’alba del 22 novembre 2019 ai danni della filiale della banca Unicredit di Aversa, nella centralissima piazza Vittorio Emanuele, dalla quale ignoti portarono via un’intera parete con circa novanta cassette di sicurezza e una cassaforte, dopo aver bloccato le vie d’accesso per le forze dell’ordine con tir, camion e autovetture. Tondi è originario di Pomigliano d’Arco. Ricordiamo che la banda per portare a termine la rapina milionaria utilizzò diversi mezzi, camion, auto e una gru, per bloccare le vie d’accesso principali della città, sequestrando i cittadini e per poi fuggire dopo aver adoperato una gru con cui sradicarono ben 90 cassette bancarie contenenti oggetti preziosi, soldi e gioielli. Ad Aversa furono sette i 7 camion e 3 le autovetture utilizzate per bloccare gli accessi nella zona. Fondamentali per gli investigatori si sono rivelate le immagini di sorveglianza registrate da sofisticate telecamere che hanno consentito di scoprire che una delle auto e un camion erano stati rubati alla stessa persona, la quale faceva parte della banda, prendendo parte al colpo. Utilizzati anche dei virus cosiddetti “trojan” installati di nascosto su alcuni cellulari che hanno permesso agli investigatori di ascoltare le conversazioni dei sospettati.