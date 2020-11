MARCIANISE. Assembramenti in piazza, la Polizia Municipale identifica un 20enne. Reazione violenta, spintona un vigile e scappa: inseguimento in via San Giuliano

MARCIANISE (M.C.V.) – Verso le 19 di ieri sera, mercoledì, durante i controlli previsti dall’ultimo DPCM, una pattuglia della Polizia Municipale di Marcianise ha individuato un assembramento di giovani in piazza Umberto I, di cui alcuni con mascherina non indossata regolarmente. Gli agenti si sono avvicinati per richiamare i giovani ad una maggiore attenzione e a mantenere il giusto distanziamento. Il quel momento, un giovane è stato fermato per l’identificazione. Il ragazzo ha seguito gli agenti con fare inizialmente pacato, salvo poi spintonarli e darsi alla fuga.

Ne è scaturito un inseguimento per le vie del rione San Giuliano, dove l’individuo, all’alt della pattuglia, si è dato ad un’ulteriore fuga.

Gli agenti di Polizia Locale sono comunque riusciti a bloccare e dichiarare in stato di fermo il giovane, tradotto presso gli uffici del Comando per gli accertamenti. Durante le operazioni un agente è rimasto contuso in modo lieve a seguito di una caduta provocata dalle reazioni del giovane.

D.G., 20 anni, è stato deferito per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e oltraggio.