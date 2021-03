PONTELATONE – Cinque avventori sorpresi in un bar sono stati multati per 400 euro ciascuno, mentre per uno di loro, un 45enne di Sant’Angelo in Formis, è scattata anche la denuncia per minacce a pubblico ufficiale. Il locale invece resterà chiuso per 5 giorni. E’ successo a Pontelatone in località Brignano. I 5 clienti erano intenti a consumare birra ed altri superalcolici al bancone, senza rispettare le norme anti contagio.