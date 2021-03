Assicurazioni auto “fantasma” online. Denunciato truffatore seriale casertano

CASERTA – L’assicurazione della sua autovettura stava scadendo e un 32enne di Poviglio, in provincia di Reggio Emilia, ha deciso di cercare su internet una polizza. Su un sito ha trovato la copertura che cercava a condizioni vantaggiose e ha quindi contattato l’utenza telefonica ricevendo da un finto agente un preventivo da 250 euro. Il 32enne ha pertanto stipulato la polizza che gli è stata inviata via WhatsApp, effettuando il pagamento sull’iban fornitogli dall’agente con l’accordo che avrebbe ricevuto il contratto via mail.

Attesa vana e così il 32enne ha ricontattato la compagnia di assicurazione apprendendo con stupore che nessuna polizza risultava sottoscritta e che pertanto la società non doveva inviargli alcun contratto. A questo punto il 32enne ha cercato invano di contattare il finto agente con il quale aveva interloquito ma senza risultati. Solo allora ha capito di essere caduto nella trappola di un truffatore e si è rivolto ai carabinieri del suo paese, formalizzando la denuncia. I militari hanno avviato le indagini e hanno identificato un 32enne di Caserta, già coinvolto in svariate analoghe truffe in tutta Italia, e lo hanno denunciato all’autorità giudiziaria reggiana con l’accusa di concorso in truffa.