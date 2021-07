Associazione camorristica. Cassazione: annullamento con rinvio per l’imprenditore Mimmo Pagano, fratello dell’ex sindaco defunto. Per ora resta in carcere e vi spieghiamo perchè

TRENTOLA (gv) – Annullamento della Cassazione con rinvio per Domenico Pagano detenuto nel carcere di Catania per associazione camorristica. Difeso dall’avvocato Giovanni Cantelli, si tratta del fratello dell’ex sindaco defunto di Trentola, Nicola Pagano. L’uomo è accusato, secondo i collaboratori di giustizia di essere collegato, per questione di appalti, prima al clan Zagaria e successivamente con Nicola Schiavone.

L’annullamento con rinvio non implica la scarcerazione immediata o la riduzione del carico afflittivo del titolo cautelare a carico dell’imprenditore, che al momento resta in carcere, magari in attesa di una ulteriore istanza che il suo avvocato potrà presentare al giudice che oggi è custode della potestà sui titoli cautelari di Domenico Pagano.