CASAL DI PRINCIPE (red.cro.) – E’ stato assolto dall’accusa di mancato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per un importo superiore ai 10.000 euro Saverio Paolo Schiavone, fratello di Francesco Schiavone “Cicciariello”, il cugino di “Sandokan”.

Nel 2012 gli vennero contestati mancati versamenti dei contributi Inps calcolati e i giudici del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Schiavone per non aver commesso il fatto.