Assolto noto imprenditore di CAPUA. Ha rischiato il carcere per la richiesta del pm

In un blitz della guardia di finanza erano stati trovati nel suo laboratorio distintivi militari detenuti in maniera non legale. Il pm aveva chiesto due anni, soprattutto, senza pena sospesa..

CAPUA – Assolto perche’ il fatto non sussiste. Con questa formula e’ stato assolto l’imprenditore Daniele Natale titolare della ditta Forniture Militari Natale srl di Capua. A emettere il verdetto il Giudice dott.ssa Alessandra Cesare del Tribunale sammaritano che ha accolto in pieno le richieste dei suoi difensori gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo. Il Pubblico Ministero di udienza aveva chiesto la condanna a due anni di carcere senza il beneficio della pena sospesa. I fatti risalivano a circa quattro anni fa quando una squadra della Guardia di Finanza durante un controllo nell’azienda di Daniele Natale sequestro’ circa duemila distintivi e contrassegni militari detenuti senza autorizzazione. Di qui la imputazione e il rinvio a giudizio del Pubblico Ministero per il reato previsto dall’art. 497 ter c.p., perché, quale titolare della società “Forniture Natale S.r.l.” con sede a Capua non essendo in possesso di regolare licenza Prefettizia,all’interno dei locali della predetta società, n. 2004 articoli destinati all’ equipaggiamento delle Forze Armate e di Polizia.