Atletica. Nuovo record regionale Allievi Indoor: Simone Esposito vola a 1,95

Il 16nne casertano dell’Atletica Aversa Centro Santulli del Presidente Fabozzi conquista il 5° posto ai Campionati Italiani Indoor di Ancona.

AVERSA (Pietro De Biasio) – Simone Esposito si conferma tra i protagonisti del salto in alto ai Campionati Italiani Allievi Indoor che si sono svolti ad Ancona. Il 16enne casertano, portacolori dell’Atletica Aversa Centro Santulli, ha conquistato un ottimo 5° posto nella finale, valicando l’asticella a 1,95 metri e firmando così il nuovo record regionale di categoria.

Nonostante una fastidiosa influenza e una caviglia dolorante, il giovane talento casertano ha dimostrato ancora una volta il suo carattere e la sua determinazione. La sua prestazione gli ha permesso di migliorare il precedente primato regionale di 1,90 metri, detenuto ex aequo da Paolo Forte (Hinna Archeoatletica) e Mirko Russo (Arca Atletica Aversa).

A fine gara, il Presidente Bruno Fabozzi e il Direttore Tecnico Carmine Gambino dell’Atletica Aversa hanno espresso grande soddisfazione per il risultato di Esposito, sottolineando il suo spirito di sacrificio e la sua capacità di dare sempre il massimo in ogni competizione. Un risultato che conferma le grandi qualità di Simone e lascia intravedere un futuro ancora più ambizioso per il giovane altista casertano.