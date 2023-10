Attesa per i campionati mondiali di kick boxing. Tre atleti mondragonesi in gara

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Sale l’adrenalina in attesa dei Mondiali di Kick boxing e arti marziali “XFc Xtreme Fighter Champion”, che si terranno a Roma, presso il complesso sportivo “Roma sport city di Pomezia”, dal 19 al 22 ottobre 2023. Tre gli atleti mondragonesi della New Kombat System, capitanati dai Maestri Carmine De Vivo e Anna Aletta impegnati nelle gare: Mirko Rufino categoria 72kg MMA; Anastasia Marina cat.-50kg Grappling; Francesco D’Agostino cat. 85kg deciso ad unificare due titoli, Grappling e MMA.

Non nuova a questi grandi eventi sportivi, la New Kombat System vanta già un ricco medagliere grazie ai numerosi risultati positivi ottenuti quest’anno, ultimo in ordine di tempo, le 4 Medaglie d’oro ed l’argento conquistate il 14 maggio scorso al Campionato Italiano WTKA 2023 di Kick Boxing svoltosi a Napoli oltre al titolo di Campione italiano conquistato da Mirko Rufino nella K – 1 Rules light contact -79 Kg (cat. Cadetti 13/15 anni).

Nell’attesa delle gare, non possiamo che mandare un in bocca al lupo a tutti i partecipanti.