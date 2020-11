Atti vandalici nel cimitero. Manomessi i cavi elettrici e rubati i tubi di rame

VITULAZIO – Raid e atti vandalici nel cimitero di Vitulazio. A darne notizia la vicesindaca Giovanna Del Monte in un post di Facebook che così recita: “Abbiamo subito atti vandalici nel cimitero: sono stati arrecati grossi danni; hanno rubato cavi elettrici, è stato manomesso il trasformatore del quadro, rotti sia i tubi di rame per circa 300 metri che quelli dell’acqua, sono stati rubati tutti gli arnesi da lavoro della ditta.

La ditta ha già provveduto a sporgere denuncia.



Carissimi, per quanto mi riguarda sono molto dispiaciuta, posso garantirvi che lunedi 30 novembre 2020, farò la proposta per mettere la videosorveglianza, in modo tale da poter controllare e assicurarci che questo scempio non si ripeta in futuro.Nella speranza che in tempi brevi tutto sarà risolto, vi assicuro che seguirò e solleciterò la ditta e l’ufficio preposto.Da parte mia, del Sindaco e di tutta l’amministrazione c’è un forte interesse affinchè il Cimitero di Vitulazio sia pulito e funzionale ed essendo un luogo sacro, venga RISPETTATO!!!” – ha concluso la vicesindaca -.