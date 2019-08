CAPUA – L’incidente si è verificato tra via Brezza e Fuori Porta Roma, davanti ad una farmacia. L’uomo, 88 anni, stava attraversando quando è stato centrato in pieno da una vettura che lo ha sbalzato a terra.

Un’ambulanza l’ha accompagnato al pronto soccorso del Melorio di Santa Maria Capua Vetere. L’uomo non è per fortuna in pericolo di vita ma ha riportato contusioni.