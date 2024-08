Aurora Alto Casertano, inizio trionfale per i detentori del titolo della Coppa Italia: travolto il Presenzano 5-1.

Un test positivo, che segna un inizio di stagione con il piede giusto, in direzione del titolo regionale.

ALTO CASERTANO / PRESENZANO (ARNALDO BETTI) – Un pomeriggio da incorniciare per l’Aurora Alto Casertano, che ha esordito in Coppa Italia con una vittoria schiacciante: 5-1 contro il Presenzano. La squadra del presidente Flaviano Montaquila, nonostante un inizio di gara difficile, ha saputo reagire con forza dimostrando un carattere vincente e una grande determinazione. La partita sembrava mettersi subito in salita per i biancorossi, quando nei primi minuti un rinvio sbagliato di un difensore ha regalato il pallone agli avversari, dove, Antonio Amato, rapido e preciso, ne ha subito approfittato segnando il gol che ha portato il Presenzano in vantaggio.

Tuttavia, l’Aurora ha risposto con immediatezza e grinta. Come? Con il capitano Domenico D’Ovidio che ha ristabilire l’equilibrio con la rete dell’1-1, ma non senza un brivido per i tifosi, con un palo del Presenzano che ha rischiato di compromettere la situazione. Dopo il pareggio, la squadra di mister Nicola Mancino ha preso saldamente in mano le redini della partita, imponendo il proprio gioco con una fluidità e un’incisività che hanno lasciato poco spazio agli avversari. La vera stella della serata è stata senza dubbio Marco Caterino, autore di una prestazione straordinaria, coronata da una tripletta che ha di fatto chiuso ogni possibilità di rimonta per il Presenzano, assicurando così la vittoria all’Aurora Alto Casertano.

A completare il trionfo ci ha pensato Raffaele Guidone, siglando il quinto gol, determinando un risultato netto e che ha dato alla squadra una grande iniezione di fiducia per l’inizio della competizione nazionale. Il successo ottenuto, ha generato grande soddisfazione tra i ragazzi di mister Mancino. Un test positivo, che segna un inizio di stagione con il piede giusto per l’Aurora Alto Casertano, pronta a puntare in alto e a confermare le ambizioni di vertice e riprovare a vincere il titolo regionale conquistato lo scorso anno.