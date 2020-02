SANTA MARIA A VICO – Stanotte intorno alle 3 una Clio è andata a fuoco mentre si trovava parcheggiata in via Tenente Puoti. Si tratta dell’auto di proprietà di due conviventi. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza dei negozi della zona per risalire al responsabile. Danni anche allo stabile, lambito dalle lingue di fuoco.