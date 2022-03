DRAGONI – 4 persone sono riuscite a fuggire in tempo da una Fiat Panda alimentata a gpl che ha preso fuoco. E’ successo mentre il veicolo era in movimento e ha cominciato a dare segni di malfunzionamento. Gli occupanti a quel punto sono scesi in tempo, poco prima che la vettura venisse avvolta dalle fiamme. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e i carabinieri per i rilievi. Traffico paralizzato. E’ successo a Dragoni in via Roma.