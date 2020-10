Auto contro tir sulla statale per Cagliari. Carabiniere casertano in coma

CASERTA (Lidia e Christian de Angelis) – Gianluca Danza, il carabiniere 29enne carabiniere rimasto coinvolto nel drammatico incidente stradale sulla Statale 131 in Sardegna è in coma. Il giovane è ricoverato nel reparto di Rianimazione, dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Originario di Caserta, ma residente a Cagliari, è rimasto ferito nel terribile incidente avvenuto ieri lungo la 131 a bordo dell’Alfa Romeo scontratasi contro un camion e che è costato la vita al suo collega Giuseppe Carta. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Stradale. I due militari dell’Arma, appartenenti al Battaglione, stavano percorrendo la Carlo Felice a bordo di una Alfa 147, in direzione Cagliari, quando all’altezza del chilometro 120, per cause da accertare, la vettura si è scontrata con un camion che si stava immettendo sulla statale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale, le ambulanze del 118 e l’elisoccorso.