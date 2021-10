CASERTA – Si è verificato un incidente al km 750.8 in direzione Napoli, lungo l l’A1 tra Caserta e il capoluogo partenopeo. Un’auto è andata in fiamme. In corso le operazioni di spegnimento. Il traffico è bloccato per la presenza su posto di vigili del fuoco e forze dell’ordine. Le code arrivano a 2 km.