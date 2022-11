Decisivo l’intervento dei vigili del fuoco

CARINARO (Lidia e Christian de Angelis) Auto in fiamme nei pressi dell’ufficio postale, anziano salvo per miracolo. L’altro giorno intorno alle 12 circa in via Petrarca a Carinaro nei pressi dell’ufficio postale, si sono sprigionate delle fiamme e fumo intenso da una vettura a bordo della quale era presente un anziano. L’uomo fortunatamente รจ riuscito ad uscire dall’abitacolo e a mettersi in salvo, mentre le fiamme hanno avvolto l’auto. Sul posto sono giunti gli uomini del 115 che sono riusciti a domare le fiamme evitando che si propagasse.