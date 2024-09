Auto in fiamme per avere la casa a prezzi stracciati. Inizia il processo all’uomo che appiccò il fuoco

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP. CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CAPUA – E’ iniziato il processo a carico di Gazmir Shahu, 39enne albanese, accusato di aver dato fuoco alle auto dei proprietari di un immobile.

Il rogo si lega alla trattativa tra le vittime del raid Claudio Sinapi, titolare di una palestra. e la moglie Annamaria Fortino.

Si tratta del procedimento penale legato all’incendio di due automobili finalizzato, questa la tesi degli inquirenti, a convincere alcuni cittadini a vendere a prezzo vantaggioso la loro abitazione situata in piazza Di Rauso.

Sinapi, 62enne, e Fortino, 52enne, hanno incassato 4 anni di reclusione a testa, Renaldo Likaj,

26enne albanese, invece, 3 anni e 8 mesi in rito abbreviato. Il procedimento per Shahu è stato stralciato ed ha preso il via oggi, venerdì.