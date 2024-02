Auto in retromarcia investe ciclista sulla Nazionale Appia

SANTA MARIA A VICO – È intervenuta un’ambulanza per soccorrere un uomo, un ciclista investito questa mattina da un’auto.

L’incidente è avvenuto lungo la Nazionale Appia, sul tratto ricadente nel territorio comunale di Santa Maria a Vico, non distante da un supermercato della catena Decò e dal semaforo.

Il ciclista è stato colpito dalla vettura che, in retromarcia, si stava immettendo in strada. L’uomo è cosciente, ma molto dolorante. Il traffico è bloccato, come avviene sempre in casi simili.