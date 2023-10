Auto si ribalta dopo lo schianto, 20enne in ospedale

Il giovane è ricoverato a Piedimonte Matese.

SESSA AURUNCA. Terrificante scontro, ieri pomeriggio, lungo la provinciale tra i Comuni di Sessa Aurunca e Mignano Montelungo. Vittima dell’incidente un 20enne, Mario F. di Sessa Aurunca, trasportato poi nell’ospedale di Piedimonte Matese. Stando alle prime informazioni sulla dinamica, l’auto, con a bordo alcuni giovanissimi, si sarebbe scontrata contro un’altra vettura, probabilmente a causa dell’elevata velocità. Il ragazzo finito in ospedale non sarebbe, fortunatamente, in gravi condizioni.