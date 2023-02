Auto sospetta si aggira in città: LA SEGNALAZIONE SOCIAL di una cittadina

La presenza della stessa vettura agire con lo stesso modus operandi sarebbe stata notata anche nei comuni limitrofi

SAN PRISCO – Un’auto sospetta è stata notata e segnalata attraverso i social da una cittadina in via Gianfrotta a San Prisco. Uno degli occupanti della vettura è sceso citofonando per l’appunto alla signora chiedendo di una persona che in realtà non risulta abitare nello stabile in questione per poi allontanarsi con fare sospetto tanto da attirare l’attenzione della donna che attraverso un post sul gruppo Facebook “Sei di San Prisco Se” ha raccontato l’accaduto con lo scopo di mettere in guardia i concittadini: “Un’audi dai vetri oscurati ha citofonato chiedendo di un cognome che non conosciamo. La cosa strana è che in macchina c’erano più uomini, tutti con la mascherina e il cappellino. Inoltre, mentre il ragazzo parlava al citofono, la persona seduta davanti manteneva la portiera semi-aperta come se fosse pronta a uscire. Quando se ne sono andati, sono letteralmente scappati (ho la telecamera). Non vorrei allarmarmi inutilmente, quindi chiedo se qualcuno abbia notato qualcosa di simile”.

Al post della signora hanno risposto altri utenti segnalando la presenza della vettura anche a, addirittura in pieno giorno, agendo con lo stesso modus operandi.