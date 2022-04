Auto travolge un branco di cinghiali: ferite tre persone

PIEDIMONTE MATESE – Incidente ieri sera per tre persone di Piedimonte Matese. Di ritorno da un’ uscita fuori porta mentre percorrevano una strada molisana per fare ritorno a casa si sono, improvvisamente, imbattuti in un branco di cinghiali. Inevitabile l’impatto tra la vettura, un Suv, e gli animali nonostante il tentativo di frenata da parte del conducente. Alcuni cinghiali sono purtroppo morti e per gli occupanti dell’auto si è reso necessario il trasporto in ospedale da parte dei sanitari accorsi sul posto.