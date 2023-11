Automobilisti multati nella piazza del paese: le autorità Comunali: “si tratta di verbali taroccati”

L’invito dell’Ente comunale a non pagare il verbale

TORA E PICCILLI – Automobilisti sanzionati in piazza ma la multa è falsa. E’ quanto accaduto nei giorni scorsi ai danni di numerosi automobilisti che hanno effettuato la sosta nella piazza di Tora. Fatto ritorno alle loro vetture hanno trovato sul parabrezza la contravvenzione con tanto di motivazione della trasgressione della norma. Qualcuno di loro insospettito della veridicità della sanzione, dato che il foglio non era originale ma un fac-simile di un libretto delle contravvenzioni, ha allertato le autorità comunali le quali hanno preso le distanze da quanto accaduto ed invitato le “vittime” della burla a non effettuare alcun pagamento. “Siamo costretti a prendere atto, di uno spiacevole episodio accaduto in Piazza a Tora . Qualcuno ha impropriamente utilizzato il fac-simile di una multa facendola trovare sul parabrezza di alcune macchine parcheggiate. Ovviamente a tutela dell’Ente che rappresentiamo provvederemo ad inoltrare denuncia alle autorità competenti . Invitiamo chiunque fosse stato oggetto di questo atto idiota a non pagare nulla.”