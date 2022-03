CASERTA – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire i lavori di manutenzione delle opere in verde, in orario notturno, nelle tre notti consecutive di mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 marzo, con orario 22-6, sarà chiuso l’allacciamento con la A30 Caserta -Salerno, per chi proviene da Canosa ed è diretto verso Caserta . In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Tufino, sulla stessa A16, seguire le indicazioni per SS7 verso Nola ed entrare sulla A30 alla stazione di Nola