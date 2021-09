AUTOSTRADE: A16, chiuso per una notte l’allacciamento con la A30

CASERTA –Autostrade per l’Italia comunica che sulla A16 Napoli-Canosa, per lavori di installazione della segnaletica verticale, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 settembre, sarà chiuso l’allacciamento con la A30 Caserta -Salerno, per chi proviene da Canosa ed è diretto verso Caserta. In alternativa si consiglia di proseguire verso Napoli fino all’allacciamento con la A16. A chi è diretto verso Nola, si consiglia di utilizzare la stazione di Tufino, seguire le indicazioni per SS7bis in direzione di Napoli/Nola.